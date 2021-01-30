Alanyaspor Anastasios Bakasetas'a teşekkür etti

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun" ifadelerine yer verdi.