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'a teşekkür etti

Son dakika transfer haberleri... ekiplerinden , 'a transfer olan Yunan futbolcusu 'a teşekkür etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:56 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:11
Alanyaspor Anastasios Bakasetas'a teşekkür etti

Son dakika transfer haberleri... ekiplerinden , 'a transfer olan Yunan futbolcusu 'a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun" ifadelerine yer verdi.

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