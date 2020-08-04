Süper Lig devlerinin transfer rotası Alanyaspor! Tam 7 futbolcu...
Geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral, Emre Akbaba ve Vagner Love gibi isimlerden 15 milyon euro gelir elde eden Aytemiz Alanyaspor, bu transfer döneminde de Süper Lig devlerinin rotası oldu. Teknik direktör Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye gönderen Akdeniz ekibinde oynayan tam 7 futbolcu için 3 Büyükler arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor...
İstanbul ekipleri gözlerini yine Alanyasporlu futbolculara dikti. Transferde başarılı işler yapan ve geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'ı 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a, Vagner Love'ı 3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a, Villafanez'i de 1.6 milyon Euro'ya Morelia'ya satan Akdeniz ekibi, N'Sakala ve Welinton'u Beşiktaş'a verirken, Bakasetas ve Caulker için de Fenerbahçe sıraya girmiş durumda. Hocası Erol Bulut'u da Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'da sözleşmeleri biten Papiss Cisse ve Junior Fernandes'in de üç büyüklerden bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DEĞERİNİ YEDİYE KATLADI
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için 5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini talep eden Alanyaspor'da oyuncuya Lazio da talip. Geçtiğimiz sezonun başında 700 bin Euro'ya transfer edilen Yunan futbolcu, satılması durumunda 12 ayda yaklaşık 7 kat kazandırmış olacak. Beşiktaş ile adı anılan Onur Bulut'u bedavaya alan Alanya, Papis Cisse, Juanfran, Marafona, Baiano, Caulker gibi isimleri kadrosuna bedelsiz katmıştı.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 02:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig devlerinin transfer rotası Alanyaspor! Tam 7 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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