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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Alanyaspor Devlerin transferde rotası Alanya! Tam 7 futbolcu...

Süper Lig devlerinin rotası ! Tam 7 futbolcu...

Süper Lig devlerinin transfer rotası Alanyaspor! Tam 7 futbolcu...

Geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral, ve gibi isimlerden 15 milyon euro gelir elde eden Aytemiz , bu döneminde de Süper Lig devlerinin rotası oldu. Teknik direktör Erol Bulut'u 'ye gönderen ekibinde oynayan tam 7 futbolcu için 3 Büyükler arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor...

ekipleri gözlerini yine Alanyasporlu futbolculara dikti. Transferde başarılı işler yapan ve geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'ı 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, 'yı 4 milyon Euro'ya 'a, 'ı 3 milyon Euro'ya 'a, Villafanez'i de 1.6 milyon Euro'ya Morelia'ya satan ekibi, N'Sakala ve Welinton'u Beşiktaş'a verirken, Bakasetas ve Caulker için de sıraya girmiş durumda. Hocası Erol Bulut'u da Fenerbahçe'ye gönderen 'da sözleşmeleri biten ve Junior Fernandes'in de üç büyüklerden bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DEĞERİNİ YEDİYE KATLADI

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için 5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini talep eden Alanyaspor'da oyuncuya Lazio da talip. Geçtiğimiz sezonun başında 700 bin Euro'ya edilen Yunan futbolcu, satılması durumunda 12 ayda yaklaşık 7 kat kazandırmış olacak. Beşiktaş ile adı anılan Onur Bulut'u bedavaya alan Alanya, Papis Cisse, Juanfran, Marafona, Baiano, Caulker gibi isimleri kadrosuna bedelsiz katmıştı.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 02:48
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