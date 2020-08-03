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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Alanyaspor Ve Erol Bulut resmen açıkladı! Alanyaspor...

Son dakika: Ve resmen açıkladı! ...

Son dakika: Ve Erol Bulut resmen açıkladı! Alanyaspor...

Son dakika... Bu sezon ile başarılı işlere imza atan ve ismi ile anılan , Alanyaspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı "Değerli Basın Mensupları, Aytemiz 'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik. Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve başarılar dilerim. Saygılarımla, Erol Bulut"

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 13:56
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