Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Bu sezon aldığı beklenmedik mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışında erken havlu atan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Şampiyonluk kupasını kaldırarak kendini taraftara affettirmek isteyen yönetim, teknik direktör konusunda Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşırken, başarılı teknik adam gelmeden transfer bombaları patlamaya başladı. İşte detaylar...