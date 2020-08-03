Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Bu sezon aldığı beklenmedik mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışında erken havlu atan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Şampiyonluk kupasını kaldırarak kendini taraftara affettirmek isteyen yönetim, teknik direktör konusunda Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşırken, başarılı teknik adam gelmeden transfer bombaları patlamaya başladı. İşte detaylar...

3 Ağustos 2020 Pazartesi 06:53
Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve taraftarlarını üzen Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

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Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Ligi topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde.

Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Çalışmalarını bu yönde sürdüren kurmaylar öncelikli olarak teknik direktörlük konusuna yoğunlaşmış ve Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşmıştı.

Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmek için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...

Sarı-Lacivertliler, Bulut'un ısrarla takımda görmek istediği Alanyaspor'dan öğrencisi olan Anastasios Bakasetas için resmi temaslara başladı.

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