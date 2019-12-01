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01 Aralık 2019, Pazar
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5 golle kazandı

Alanya 5 golle kazandı

Kötü giden ile A.Gücü'nün karşılaşmasında kazanan ev sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar 16'da 'ın savunmaya çarpan şutuyla öne geçti. 24'te Baiano'nun pasında farkı 2'ye taşıdı.

Kötü giden ile A.Gücü'nün karşılaşmasında kazanan ev sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar 16'da 'ın savunmaya çarpan şutuyla öne geçti. 24'te Baiano'nun pasında farkı 2'ye taşıdı. 85'te Campos kafayla indirdi Bakasetas köşeyi gördü: 3-0. 90+3'te Siopis'in ortasına Campos dokundu: 4-0. 90+5'te Campos affetmedi: 5-0. Alanya, 4 maç sonra kazandı. A.Gücü'nün 3 puan hasreti 8 maça çıktı.

  1. 1.12.2019
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