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21 Temmuz 2019, Pazar
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1-0

Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde bulunan , Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kamp yapan ile hazırlık maçında karşılaştı.

Alanyaspor, ile yaptığı hazırlık maçını Taha Yalçıner'in golüyle 1-0 kazandı. Başakşehir ise Düsseldorf ile 1-1 berabere kalırken golleri 25'te Gulbrandsen ile 73'te Kenan Karaman attı.
  1. 21.7.2019
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