Alanyaspor 1-0 Konyaspor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde bulunan Konyaspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kamp yapan Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
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murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
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murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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