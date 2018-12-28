Aytemiz Alanyaspor'da Bobo, Maniatis ve Mbilla ile yollar ayrıldı
Aytemiz Alanyaspor'da Bobo, Maniatis ve Mbilla ile yollar ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor'da Bobo, Maniatis ve Mbilla ile yollar ayrıldı.
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- 28.12.2018 12:23
- Güncelleme: 28.12.2018 12:50
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Skrtel’i satıp para kazanacak
Toplam 3
Yorum
uzman dr diego godin fellaini,falcao ve frank ribery bu dört oyuncuyu alın geris,ini merak etmeyin seneye banko şampiyon olunur
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Fatih Terim'e izin yok
Toplam 1
Yorum
gsgsgs serdar aziz i bonservis ile satamazsak yerine - tolgay arslan ve gökhan töre yi alabiliriz.
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Sivasspor'un yıldız ismi Robinho Medipol Başakşehir'de!
Toplam 5
Yorum
SERDAR SİVAS 2 MİLYONA ROBİNHO YU SATTI BİZDE YEDİK BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR MERAK EDİYORUM
Aytemiz Alanyaspor'da Bobo, Maniatis ve Mbilla ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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