Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"
Aytemiz Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden tepkide bulundu.
Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin 63. dakikasında Alanyaspor'da Douglas'ın Muslera'yı geçerken ceza alanı içinde yerde kaldığı, ancak öncesinde ofsayt kararı çıkan pozisyona tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Uslu yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynadığımız Galatasaray maçında Alanyaspor ' umuzun ofsayt diye kesilen pozisyonu devamında verilmeyen penaltı ve kırmızı kart. Bunun hesabını kim verecek..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 21.4.2018 23:28
- Güncelleme: 22.4.2018 01:41
-
Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.