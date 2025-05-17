Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Ligden düşmesi kesinleşen bu iki takımın mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ADANA DEMİRSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Abdulsamet, Osman, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Yusuf, Alioui, Ozan

Atakaş Hatayspor: Emir, Kerim, Burak, Kilama, Cilama, Kamil Ahmet, Massanga, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo

ADANA DEMİRSPOR- ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.