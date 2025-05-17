CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Adana'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Ligden düşmesi kesinleşen bu iki takımın mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ADANA DEMİRSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Abdulsamet, Osman, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Yusuf, Alioui, Ozan

Atakaş Hatayspor: Emir, Kerim, Burak, Kilama, Cilama, Kamil Ahmet, Massanga, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo

ADANA DEMİRSPOR- ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı...
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak'ın imzası var
F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu!
G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... 17:55
F.Bahçe Beko-G.Saray | CANLI F.Bahçe Beko-G.Saray | CANLI 17:49
Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı 17:10
Gedson Fernandes'in acı günü! Gedson Fernandes'in acı günü! 16:50
Beşiktaş'ın Alanya kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Alanya kafilesi belli oldu! 16:41
Kartal Alanya maçına hazır! Kartal Alanya maçına hazır! 16:37
Daha Eski
Gheorghe Hagi'den Okan Buruk sözleri! Gheorghe Hagi'den Okan Buruk sözleri! 16:22
Fırtına'nın Bodrum kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Bodrum kafilesi açıklandı! 15:40
Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için Türkiye'ye geldi Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için Türkiye'ye geldi 15:29
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından G.Saray paylaşımı UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından G.Saray paylaşımı 15:25
Fırtına'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca! Fırtına'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca! 15:10
Fırtına'ya 4 futbolcudan kötü haber! Fırtına'ya 4 futbolcudan kötü haber! 14:56