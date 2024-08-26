Murat Sancak açıkladı: Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 3 oyuncularına talip olduğunu açıkladı.

Sancak, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan istediği isimler hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe; 16 yaşındaki santrforumuz Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kalecimiz Deniz Dönmezer ve U13'ten de bir oyuncumuzu transfer etmek istiyor!"

Ozan Demirbağ kimdir?

Geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'un A takımına yükselen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, 12 Şubat 2008 Tokat doğumlu. TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 maça çıktı ve 73 dakika sahada kaldı.

Deniz Dönmezer kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer istediği bir diğer isim olan Deniz Dönmezer, 21 Eylül 2008'de Hatay'da doğdu. Bu yaz A takıma yükselen 15 yaşındaki Deniz, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 4 maçta görev aldı. Kalesinde 5 gol gören genç isim, 1 maçta da kalesini gole kapattı.