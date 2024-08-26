Haberler Adana Demirspor

Murat Sancak açıkladı: Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor!

Katıldığı bir radyo programında transfer konusunda açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 3 genç oyuncularına Fenerbahçe'nin talip olduğunu söyledi. İşte o isimler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 23:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Murat Sancak açıkladı: Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 3 oyuncularına talip olduğunu açıkladı.

Sancak, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan istediği isimler hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe; 16 yaşındaki santrforumuz Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kalecimiz Deniz Dönmezer ve U13'ten de bir oyuncumuzu transfer etmek istiyor!"

Ozan Demirbağ kimdir?

Geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'un A takımına yükselen 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, 12 Şubat 2008 Tokat doğumlu. TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 maça çıktı ve 73 dakika sahada kaldı.

Deniz Dönmezer kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer istediği bir diğer isim olan Deniz Dönmezer, 21 Eylül 2008'de Hatay'da doğdu. Bu yaz A takıma yükselen 15 yaşındaki Deniz, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 4 maçta görev aldı. Kalesinde 5 gol gören genç isim, 1 maçta da kalesini gole kapattı.

Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
Fırtına'da ayrılık açıklandı!
DİĞER
Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez'den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı “Basit Onarım Belgesi” üzerinden yapılmış
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması!
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 23:56
Fırtına'da St. Gallen maçı hazırlıkları! Fırtına'da St. Gallen maçı hazırlıkları! 23:17
İstanbulspor'a yan bakılmıyor! İstanbulspor'a yan bakılmıyor! 23:16
Bülent Uygun hakem camiasından özür diledi! Bülent Uygun hakem camiasından özür diledi! 23:16
Fırtına'da ayrılık açıklandı! Fırtına'da ayrılık açıklandı! 21:52
Rahmen'den G.Saray sözleri! "Bazı planlarımız var" Rahmen'den G.Saray sözleri! "Bazı planlarımız var" 21:10
Daha Eski
F.Bahçe Beko yeni sezonu açtı! F.Bahçe Beko yeni sezonu açtı! 21:00
Hentbolda Süper Kupa'nın şampiyonu Beşiktaş! Hentbolda Süper Kupa'nın şampiyonu Beşiktaş! 20:53
İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer açıklaması! İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer açıklaması! 20:52
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:14
Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu 19:58
G.Saray rövanşa hazır! G.Saray rövanşa hazır! 19:37