Adana Demirspor - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Adana Demirspor, ligde 41 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 90 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maç biletleri satışta" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
"Kale arkaları alt tribün 920 TL, batı üst tribün 920 TL, batı alt tribün blok 103-104 1900 TL, blok 102-105 1550 TL, maraton üst 920 TL, maraton alt 920 TL, güney balkon 1250 TL, misafir tribün ise 1190 TL.''