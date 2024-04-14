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Adana’dan gol çıkmadı

Kayserispor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, evinde 4’üncü kez 1 puana razı oldu

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Adana’dan gol çıkmadı

Adana Demirspor ile Kayserispor'un Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelesinden gol sesi çıkmadı... Golsüz bitenr karşılaşmanın ardından, Adana Demirspor 40, Kayserispor 37 puana yükseldi. Karşılaşmanın en kritik pozisyonu 19. dakikada yaşandı. Atal'ın ceza alanına girip yerden kaleye paralel gönderdiği topa, Nani ayaklarını uzattı ancak dokunamadı. Nani'nin, bu pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulunması üzerine bir süre duraksayan karşılaşma, hakem kararıyla kaldığı yerden devam etti.

Adana Demirspor sahasında 4. kez berabere kalırken, Burak Yılmaz'lı Kayserispor'un galibiyet hasrete 5 maça çıktı.

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