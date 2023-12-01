Adana Demirspor Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Zorlu doksan dakika Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, topladığı 8 puanla 19. sırada bulunan Samsunspor karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, kırmızı-beyazlılar karşısında da galip gelerek bu serisini devam ettirmek istiyor.