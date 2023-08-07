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Adana Demir’in play-off rakibi belli oluyor

Cluj’u eleyip Konferans Ligi’nde tarih yazan ve 3. turda Osijek’le eşleyen Adana Demirspor’un play-off’taki rakibi de bugün 15.00’te belirlenecek.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Adana Demir’in play-off rakibi belli oluyor

İlk kez mücadele ettiği Avrupa sahnesinde Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Rumen ekibi Cluj'u eleyen Adana Demirspor, 3. ön elemede Hırvatistan'dan Osijek'le eşleşti. Mavi-şimşeklerin bu turu da geçmesi halinde playoff turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi bugün belli olacak. Play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi playoff turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri: Frankfurt, A.Villa, Fiorentina, Lille, Club Brugge-KA Akureyri, Gent-P.Szczecin, Aris-D.Kiev, Omonoia-Midtjylland, Sabah-Partizan, H.Split- PAOK, AEK Larnaca-M.Tel-Aviv, V.Plzen-G.United, Bodo-Pyunik, AZ Alkmaar-S.Coloma, Slavia Prag-Panathinaikos (Kaybedeni), Olympiakos-Genk (Kaybedeni).

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