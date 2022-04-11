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Adana Demirspor Avrupa aşkına

Adana ekibi, 5. sıraya çıktı. İzmir temsilcisi ise Giresun’un kazandığı haftada ligde kalma umudunu azalttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Adana Demirspor Avrupa aşkına

Ligde üst ve alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor, Altay'ı 3 golle aştı. Adana ekibinde 14'te Yunus'un şutu direkten dışarı çıktı. 33'te Belhanda takımını öne geçirdi. 36'da savunmanın ters kafa vuruşu sonrasında üst direkten dönen topu Samet tamamlayıp devre skorunu belirledi: 2-0.

BALO FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda Altay kalesini bombardımana tutan ancak kaleci Lis'i geçemeyen Mavi-Şimşekler'de, 82'de Naderi'nin golü tribünleri buz kestirdi. Ancak 86'da kazanılan penaltıda İtalyan yıldız Balotelli, sonucu ilan etti: 3-1. Avrupa'yı hedefleyen Demirspor, yenilmezlik serisini 3'e taşıdı. Altay ise üst üste 3. kez kaybetti.

GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Adana Demir hocası Montella, Avrupa hedefine yürüdüklerini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, ikinci devrede kötü olmalarına rağmen 3 puana sevindiklerini vurguladı.

HAKSIZ PENALTI

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Son anlarda puan veya puanlar alabilirdik ancak haksız bir penaltıyla maç 3-1'e geldi" diye isyan etti.

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