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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mario Balotelli Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi mi? İşte yanıtı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada öne çıkan isim Mario Balotelli oldu. Konuk takımın İtalyan golcüsü, attığı golün ardından Sergen Yalçın'a hareketlerde bulunmuştu. Peki, Mario Balotelli PFDK'ya sevk edildi mi? İşte yanıtı...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mario Balotelli Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi mi? İşte yanıtı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, skoru koruyamadı ve rakibiyle 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Maçta takımının ikinci golünü attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine gelerek teknik direktör Sergen Yalçın'a hareketlerde bulunan Mario Balotelli, karşılaşma sonrası Avrupa'da da gündem olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmanın sevklerini duyurdu. Buna göre Beşiktaş'tan Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone disiplin kuruluna gönderilen isimler oldu.

BALOTELLI PFDK'YA SEVK EDİLDİ Mİ?

Beşiktaş maçında attığı golden sonra teknik direktör Sergen Yalçın'a doğru hareketlerde bulunan ve bir anda gündem olan Balotelli, bu hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilmedi.

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