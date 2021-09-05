Marcelo Adana Demir'e

Yaptığı çılgın transferlerle Avrupa'da bile konuşulmayı başaran Adana Demirspor, gözünü eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'e çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda Lyon'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, bonservisini alıp boşa çıkması halinde kadroya katılacak. Fransız kulübüyle 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan Marcelo, kadroda düşünülmüyor. Teknik heyet ile sorun yaşayan Marcelo, bu sezon 3 maça çıktıktan sonra kadro dışında kalmıştı. Marcelo, Beşiktaş formasıyla 61 maçta boy göstermiş ve 5 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2017'de 7 milyon euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olarak para kazandırmıştı.