Adana Demirspor'dan flaş transfer girişimi! Shkodran Mustafi...

Adana Demirspor, yaz transfer sezonunda bomba isimleri kadrosuna dahil ederken, bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nin haberine göre Adana Demirspor, son olarak Schalke 04'te forma giyen ve daha önce Premier Lig devi Arsenal, La Liga ekibi Valencia, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria gibi takımlarda oynayan Shkodran Mustafi'nin peşinde düştü.

ÇİZME'DEN RAKİBİ VAR

Öte yandan Mustafi'ya Adana Demirspor ile beraber İtalya Serie A ekibi Torino'nun da ilgi duyduğu ifade edildi.

Mustafi, kariyeri boyunca 374 müsabakada rol alırken 22 gol 11 asist üretmişti. Yıldız futbolcu, Almanya milli takımı ile de 20 müsabakada rol alırken 2 gol üretti.