Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Shkodran Mustafi sesleri!

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Shkodran Mustafi sesleri!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Adana Demirspor'da gözler stoper mevkisine çevrilmiş durumda... Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor. David Luiz ile temaslarına devam eden Süper Lig'in yeni ekibi, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 19:16
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Shkodran Mustafi sesleri!

Mario Balotelli, Belhanda, Stambouli ve Jonas Svensson transferleriyle şov yapan Adana Demirspor'un durmaya niyeti yok. Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Akdeniz ekibi, David Luiz ile görüşmelerini sürdürürken ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

Milliyet'in haberine göre; Adana Demirspor, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile temasa geçti. Arnavut asıllı Alman stoperin menajeriyle yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edildi. Uzun yıllar Arsenal forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne dek yaklaşık 40 milyon euro ödendi. Mustafi, Almanya Milli Takımı formasını da 20 kez sırtına geçirdi.

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