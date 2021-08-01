Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Shkodran Mustafi sesleri!

Mario Balotelli, Belhanda, Stambouli ve Jonas Svensson transferleriyle şov yapan Adana Demirspor'un durmaya niyeti yok. Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Akdeniz ekibi, David Luiz ile görüşmelerini sürdürürken ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

Milliyet'in haberine göre; Adana Demirspor, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile temasa geçti. Arnavut asıllı Alman stoperin menajeriyle yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edildi. Uzun yıllar Arsenal forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne dek yaklaşık 40 milyon euro ödendi. Mustafi, Almanya Milli Takımı formasını da 20 kez sırtına geçirdi.