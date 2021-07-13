Adana’da Balo heyecanı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, yıldızlarına kavuşuyor. Mavi-lacivertlilerin İstanbul'da 3 senelik sözleşme imzaladığı Mario Balotelli, bugün yeni takımıyla idmanlara başlayacak. 30 yaşındaki golcü futbolcu, Adana Demir'in Bolu'daki kampına katılacak. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen yıldız futbolcu, oynadığı 14 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik performans göstermişti. Tatil döneminde bireysel olarak kendisine verilen programı uyguladığı öğrenilen Balo'nun kampa hazır gelmesi bekleniyor.

İşte sıradakiler: Luiz, Bolasie, Grenier, Fonte

Belhanda, Balotelli, Svensson, Assombalonga gibi isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, temas halinde olduğu diğer isimlere de kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor. Mavi-lacivertliler, iki tecrübeli stoper David Luiz ile Jose Fonte, orta saha Clement Grenier ve sol kanat Yannick Bolasie ile görüşmelere devam ediyor. Demir'in kısa sürede 4 isimle de anlaşması bekleniyor.