Süper Mario Demirspor'da!

Adana Demirspor, Belhanda'dan sonra dünyada ses getiren transfer bombasını patlattı. Mavi-Şimşekler, uzun süredir transferi için uğraştığı 30 yaşındaki Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'yle 3 yıllık imza attı. Başkan Murat Sancak'ın yüzde 85 anlaştık deyip müjde verdiği ve önceki gün Türkiye'ye geleceğini açıkladığı Süper Mario'nun transferi özel bir kliple duyuruldu.

'İKİ DELİ' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Balotelli için Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınlandı. Yıldız golcü de sosyal medya hesabından 'hazırız' paylaşımında bulundu. Süper Mario, İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ateş emojisinin kullanıldığı paylaşımda, "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK

Adana Demirspor, sosyal medya hesaplarından duyurduğu Balotelli transferinde, Mavi-Şimşekler'in büyük bir transfer başarısına imza attığını twitter'dan da paylaştı. Kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak" ifadelerine yer verildi.

MAAŞININ YARISI SPONSORDAN

Dünya basınında da çok geniş yer bulan Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferinde, maliyeti Başkan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Başkan Sancak, dünyaca ünlü İtalyan golcüden önce vazgeçtiklerini, sonrasında ise Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmek istediğini, yüzde 85 oranında anlaştıklarını açıklarken maaşının yarısını sponsorlarını karşılayacağını söylemişti.

KUPA ONUN İŞİ

İtalya Milli Takımı'nda 34 kez boy gösteren Balotelli, 14 kez ağları havalandırırken, Euro 2012'de gol kralı oldu. Tam bir kupa koleksiyoncusu olan yıldız santrfor, Manchester City'le birer kez Premier Lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. En önemli başarılarını kazandığı İtalyan devi İnter'de, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğunu tattı.

Demirspor'da 9 numaralı formayı giyecek Balotelli, sezonu İtalya eski Başbakanı ve Milan'ın efsane başkanlarından Berlusconi'nin sahibi olduğu İtalya Serie B ekibi Monza'da tamamlarken, 14 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı. Yıldız golcü, İnter, M.City, Milan, Liverpool ve Marsilya'da oynadı.