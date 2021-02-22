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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberleri... 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:20
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: (), ()

Defans: (), (Bursaspor), (Altınordu), (Beypiliç Boluspor), (), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

Orta saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu)



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