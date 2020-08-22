Ümit Milli aday kadro belli oldu
Ümit Milli Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül'de yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.
Ümit Milli Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül'de yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.
KALE: Altay, Muhammet Taha, Ersin Destanoğlu.
DEFANS: Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Onur Taha Takır, Ravil Tagir, Cemali Sertel.
ORTA SAHA: Erkan Süer, Ali Kaan Güneren, Taha Tunç, Kerem Atakan Kesgin, Berat Ayberk Özdemir, Berkay Özcan, Doğukan Sinik, Ömer Faruk Beyaz, Berkan İsmail Kutlu, Oğulcan Ülgün.
FORVET: Güven Yalçın, Halil İbrahim Dervişoğlu, Metehan Güçlü, Rahmi Anıl Başaran, İlker Karakaş.
- 22.8.2020
- Ve Galatasaray sahnede! İlk maç...
- Erol Bulut yönetime bildirdi! O isimleri kadroda görmek istemiyor
- Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümit Milli aday kadro belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.