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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ümit Milli belli oldu

Ümit Milli aday kadro belli oldu

'nın 'nde Andorra ile 4 Eylül'de yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.

'nın 'nde Andorra ile 4 Eylül'de yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.

KALE: Altay, Muhammet Taha, Ersin Destanoğlu.

DEFANS: Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Onur Taha Takır, Ravil Tagir, Cemali Sertel.

ORTA SAHA: Erkan Süer, Ali Kaan Güneren, Taha Tunç, Kerem Atakan Kesgin, Berat Ayberk Özdemir, Berkay Özcan, Doğukan Sinik, Ömer Faruk Beyaz, Berkan İsmail Kutlu, Oğulcan Ülgün.

FORVET: Güven Yalçın, Halil İbrahim Dervişoğlu, Metehan Güçlü, Rahmi Anıl Başaran, İlker Karakaş.

  1. 22.8.2020
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