Son dakika spor haberi: Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar açıklamalarda bulundu! İşte o açıklamalar...

Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcı, organizasyonun başlamasına kısa bir süre kala değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır çok yoğun şekilde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlandıklarını belirten ay-yıldızlı sporcu, "Paralimpik milli takım sporcusuyum, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda üçüncülüğüm, Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğim, Dünya Şampiyonası üçüncülüğüm ve dünya rekorum var. 2020 Tokyo Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos'ta Tokyo'da başlayacak. Türkiye, 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda, 13 branşta 87 sporcuyla mücadele edecek.