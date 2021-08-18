Busenaz Sürmeneli: İyi ki Türk'üm

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, o günden bugüne kadar yaşadıklarını FOTOMAÇ'a anlattı. Altın madalyayı getirerek insanları gururlandırdığı için mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu, arkadaşmız Tuncay Kurtuluş'a konuştu. 'İyi ki Türküm' diyerek söze başlayan Busenaz'ın başarı hikayesinin detayları:

SORU: Olimpiyat şampiyonu olduğun an neler hissettin?

-İnsanın hayatında bazı anlar var ki ne hissettiğinin asla farkına varamıyor. Sevinç, heyecan, mutluluk, gurur. Hepsi bir arada ve en yoğun halleriyle kalbime, beynime hücum ediyordu. Gözyaşı olarak dışa yansıdı. Madalya kazandığım gece uyuyamadım. Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım, geliyorum gidiyorum ona bakıyorum. Hiç uyumadım.

SORU: Finale çıkmak neler hissettirdi?

-Tokyo'ya giderken biliyordum altın madalyayı alacağımı… Ben oraya altın madalya için gittim.

SORU: Baban uzun yol şoförü ve senin şampiyon olduğun haberini yolda almış. Ne diyeceksin?

-Sadece şunu söylemek istiyorum. Aile her şeydir, aile sığınaktır, aile yuvadır, aile güç kaynağımızdır. Bu sevgiyi kalbime koyduğu için de Allah'a şükrediyorum.

KİTABIMDA YAZMAZ!

16 Mart'ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes bu madalyayı görüyor" ifadelerini kullanan Sürmeneli, "Doktor 'Elini vurmadan her şeyi yapabilirsin.' dedi. Elimi vurmadan antrenman yaptım. Tek elle torbayı dövdüm, ağırlık yaptım. Elimi arkaya bağlayıp öyle dövüştüm. Önemli olan işine saygı duymak ve ne olursa olsun pes etmemek. Antrenmanlarda çok ağladım. Benim kitabımda pes etmek yok. Bu madalya herkese umut ışığı olsun ve pes etmemeyi öğrensinler" şeklinde konuştu.

ÇOK NEŞELİ BİRİYİM

Ben insan ilişkilerini, karşılıklı sevgi ve saygıyı, hoş muhabbeti, huzuru ve bunun gibi değerleri çok önemserim. Aileme, arkadaşlarıma çok düşkünüm. Sevdiklerimi mutlu etmek, onlarla geçirdiğim kısıtlı zamanı iyi değerlendirmek isterim. Günlük hayatımda çok neşeliyim. Ringde de bazen neşeliyimdir.

HIRSIM AZALMAYACAK

Bundan sonrası için hedeflerim yaşım yettiği yere kadar, fiziğim yettiği yere kadar sporda kalmak. Yaşlansam da başarı için duyacağım arzu hiç azalmayacak. O yüzden işin mental yanını bir tarafa koyarsak fiziksel açıdan uygun olduğum her olimpiyat benim için hedef yarışmasıdır. Sayısı kaç olursa artık…

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

SORU: Finale yükseldiğiniz maç sonrası orman yangınlarıyla ilgili çok duygusal bir konuşma yaptın. Neler hissettin o an?

BUSENAZ: Maçtan önce haberleri okudum, izledim. İklim kaynaklı yangınların yanı sıra bilinçli olarak da yangınların bazılarının çıkarılmış olabileceği konuşuluyordu. Bu benim canıma çok dokundu. Nasıl olur dedim ya, güzelim cennet ülkemizin bu doğasına nasıl kıyarlar… Elimden ne geliyor? Ringe çıkıp Türk bayrağını bir adım taşımak. Elimden gelen oydu ve onu yaptım. O bilerek yakanlara bir mesaj göndermek istedim. Biz Türk'üz, bir ölür bin diriliriz.