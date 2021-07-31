Copello uçuyor!

Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale yükseldi. Olimpiyatın yedinci gününde Olimpiyat Stadı'nda piste çıkan Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kaldı. Copello, 1 Ağustos Pazar günü yarı finalde mücadele edecek. Atletizmde bugün ise 3 sporcumuz mücadele edecek. Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmelerinde yer alacak. Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre seçmelerini geçmeye çalışacak.