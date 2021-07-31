Haberler Tokyo 2020 Copello uçuyor!

Copello uçuyor!

400 metre engelli seçmelerinde 2’nci olan Copello, yarı finale çıktı. Milli atlet 1 Ağustos’ta yeniden sahne alacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Copello uçuyor!

Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale yükseldi. Olimpiyatın yedinci gününde Olimpiyat Stadı'nda piste çıkan Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kaldı. Copello, 1 Ağustos Pazar günü yarı finalde mücadele edecek. Atletizmde bugün ise 3 sporcumuz mücadele edecek. Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmelerinde yer alacak. Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre seçmelerini geçmeye çalışacak.

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