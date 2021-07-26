Karate takımımız hazır

Erzurum'da olimpiyatlara hazırlanan Karate Milli Takımı'nda Başantrenör Levent Aydemir konuştu. Aydemir, "Erzurum'dan İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da da 4 günlük kampın ardından 29 Temmuz'da Tokyo'ya uçacağız. Erzurum'da olanak ve imkanlar gayet güzeldi. İnşallah madalyayla döneriz" dedi.
Erzurum'da olimpiyatlara hazırlanan Karate Milli Takımı'nda Başantrenör Levent Aydemir konuştu. Aydemir, "Erzurum'dan İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da da 4 günlük kampın ardından 29 Temmuz'da Tokyo'ya uçacağız. Erzurum'da olanak ve imkanlar gayet güzeldi. İnşallah madalyayla döneriz" dedi.