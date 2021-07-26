Haberler Tokyo 2020 Karate takımımız hazır

Karate takımımız hazır

Erzurum'da olimpiyatlara hazırlanan Karate Milli Takımı'nda Başantrenör Levent Aydemir konuştu. Aydemir, "Erzurum'dan İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da da 4 günlük kampın ardından 29 Temmuz'da Tokyo'ya uçacağız. Erzurum'da olanak ve imkanlar gayet güzeldi. İnşallah madalyayla döneriz" dedi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Karate takımımız hazır
Erzurum'da olimpiyatlara hazırlanan Karate Milli Takımı'nda Başantrenör Levent Aydemir konuştu. Aydemir, "Erzurum'dan İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da da 4 günlük kampın ardından 29 Temmuz'da Tokyo'ya uçacağız. Erzurum'da olanak ve imkanlar gayet güzeldi. İnşallah madalyayla döneriz" dedi.
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