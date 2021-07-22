Haberler Tokyo 2020 Haydi Türkiye

Haydi Türkiye

Tokyo 2020 Olimpiyatları yarın start alıyor. Ay-yıldızlılar 58 erkek, 50 kadın sporcu ile dev organizasyonda mücadele edecek. 15 sporcu ve kadın voleybol takımı madalya kovalayacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Haydi Türkiye
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nda geri sayım tamamlandı. Büyük heyecan yarın Tokyo'da başlıyor. Türkiye de 109 sporcusuyla madalya arayacak. Daha önce olimpiyat madalyası kazanan milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Cenk İldem'den yine ümitliyiz. Atletizmde Yasmani Copello Escobar ile Eşref Apak madalya getirebilir. Tekvandoda Nur Tatar başarılarına bir yenisini eklemeye çalışacak.

KOŞALIM ZAFERLERE

Karatede Uğur Aktaş, Ali Soğuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Dilara Bozan, Eray Şamdan, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban madalya peşindeki sporcularımız. Boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de kürsü için güçlü adaylar. Cimnastikte İbrahim Çolak umut veriyor. Dünyada ilk 5'te yer alan Kadın Voleybol Milli Takımımız da madalya kovalayacak. Halter, judo, atıcılık gibi branşlarda da madalya beklentimiz bulunuyor.

BAYRAK GENÇLERE EMANET

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılışında, Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka (18) taşıyacak. Berke, 200 metre sırtüstünde havuza girecek. Merve ise 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek.

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