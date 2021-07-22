Haydi Türkiye

KOŞALIM ZAFERLERE
Karatede Uğur Aktaş, Ali Soğuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Dilara Bozan, Eray Şamdan, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban madalya peşindeki sporcularımız. Boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de kürsü için güçlü adaylar. Cimnastikte İbrahim Çolak umut veriyor. Dünyada ilk 5'te yer alan Kadın Voleybol Milli Takımımız da madalya kovalayacak. Halter, judo, atıcılık gibi branşlarda da madalya beklentimiz bulunuyor.
BAYRAK GENÇLERE EMANET
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılışında, Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka (18) taşıyacak. Berke, 200 metre sırtüstünde havuza girecek. Merve ise 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek.