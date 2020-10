Hedef Süper Lig

TFF 1. Lig'de ilk 5 haftada 4 puan toplayabilen Ankaraspor'un sol kanadı Beykan Şimşek, hedeflerini Süper Lig olarak açıkladı. 25 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: İsmet Taşdemir, futbol bilgisine güvendiğim ve futbolun doğrularının üstünde durmaya çalışan bir hoca. Bu da takımın performansını olumlu yönde etkiliyor. Geçtiğimiz yıl İsmet hocayla çalıştığımda kendi potansiyelimi keşfetmeye başladığımı görmüştüm. Şimdi ise var olan performansımı daha da yukarı çıkarmamı sağlıyor. Bu da benim için oldukça önemli çünkü gol atmak hücum oyuncusu için çok önemli. İsmet hoca ve ekibiyle çalışmak her an bana keyif veriyor. Sadece benimle de değil tüm oyuncularıyla iletişimi çok iyi.

A MİLLİ TAKIM'I İSTERİM

Bu sezon lige iyi başladım fakat bunu devam ettirmem gerekiyor. Gol atmayı özlemişim. Sonuca etki etmek, maçı kazandırmak, bazen skoru eşitlemek her zaman çok değerli. Kişisel olarak benim yapacaklarım takım hedefini ve bütünlüğünü de kapsıyor. Bu sezon ki hedefim bugüne kadarki en iyi performansımı ortaya koyup A Milli Takım'ı zorlamak. Kendime güveniyorum. Ankaraspor'da şu an birçok şey olumlu yönde ilerliyor. Değişim sürecindeyiz, biraz zaman istiyor. Yeni bir isim, yeni bir başkan ve yönetimimizle güzel bir ortam için çabalıyoruz. İnanıyorum ki her şey zamanla daha iyi hale gelecek. Amacımız ilk 6'da yer alıp, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren bir Ankaraspor olacak.

KAPTANLIK ÖNEMLİ

Takım kaptanlığı çok önemli bir görev. Liderlik becerisi isteyen, saha içi ve dışında herkesin saygı duyduğu bir görüntü olmalı. Takım içinde problemleri çözebilmeli. Bu aslında ekstra bir motivasyon ve sorumluluk yüklüyor. Üstesinden gelebilmek için çaba sarf ediyorum.

KARAKTERLİ BİR TAKIM

Takımımız çok eğlenceli karakterlerden kurulu bir ekip. Hemen hemen 3 yıl gibi bir süredir çoğumuz beraberiz. Yeni katılan arkadaşlarımız da kısa sürede uyum sağladı. Güzel bir arkadaşlığımız var ve hepsiyle beraber mücadele etmekten büyük keyif duyuyorum. Bunun futbolumuza da zamanla daha iyi yansıyacağına inanıyorum.