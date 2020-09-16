Hekimoğlu fırtınası

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Hekimoğlu Trabzon, transferde doymuyor. Daha önce Tuzla'dan Batuhan Karadeniz, Trabzon'dan Berkay Sefa, Ankaragücü'nden Mehmet Sak gibi isimleri kadrosuna katan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi dört tecrübeli ismi daha renklerine bağladı. Kırmızı-lacivertliler, Süper Lig'de yıllarca top koşturup 270 maçta 41 gol atan 35 yaşındaki tecrübeli golcü Burhan Eşer ile birlikte Sancaktepe'den 33 yaşındaki forvet Can Erdem, Ümraniyespor'dan 29 yaşındaki on numara Bahadır Taşdelen ve Bucaspor'dan 22 yaşındaki kaleci Yunus Emre Kar ile resmi sözleşme imzaladı.

'HEPSİ KALİTELİ İSİMLER'

Sezonun ilk maçında pazar günü Sancaktepe'ye konuk olacak Hekimoğlu Trabzon'da imza törenine katılan kulüp genel sekreteri Hakan Sağlam, yeni transferlerle güçlerine güç kattıklarını belirterek şunları söyledi: "Geçen yıl 3. Lig'de şampiyon olup 2. Lig'e yükseldiğimizde hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Beklemeden TFF 1. Lİg'e yükselmek istiyoruz. Biz de bu hedef doğrultusunda kaliteli oyuncuları kadromuza katıyoruz. Burhan Eşer, Can Erdem, Bahadır Taşdelen ve Yunus Emre kalitelirini kanıtlamış, bize büyük katkı sağlayacak isimler. Daha önce yaptığımız transferler de kısa sürede camiaya uyum sağladı. İyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluk için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.