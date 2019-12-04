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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Tarihi bir adım

Tarihi bir adım

, paralimpik ve defolimpik sporcular için tarihi bir adım attı: Yüzde yüzde burs imkanı sağlayacağız.

Gençlik ve ile 28 arasındaki anlaşma gereği milli paralimpik ve defolimpik sporcular da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim alabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı açıklamada, geçen hafta 28 vakıf üniversitesiyle imzalanan anlaşma kapsamında, engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını hatırlattı. , "Özel sporcularımızın her biri birer şampiyon, her biriyle gurur duyuyoruz. Sporun gücüyle engeller nasıl ortadan kaldırılır herkese ispat ediyorlar. Bakanlığımız, tüm engelli bireylerimizin emrindedir" dedi. 28 ÜNİVERSİTE VAR
Mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vereceği belgeyle öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. Anlaşmada imzası bulunan 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt ediyor.

  1. 4.12.2019
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