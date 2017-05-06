''Markovic’i alır mısınız?''
Galatasaray yönetimi kendilerine teklif edilen ilginç isme şaşırdı... Geçmişte Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Ancak Cimbom'un sakatlık geçmişi bir hayli kabarık olan ve devamlılık sağlayamayan Sırp yıldızı kadrosunda düşünmediği öğrenildi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
''Markovic’i alır mısınız?'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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