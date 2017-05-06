 ''Markovic’i alır mısınız?'' – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Markovic’i alır mısınız?''

    ''Markovic’i alır mısınız?''
    yönetimi kendilerine teklif edilen ilginç isme şaşırdı... Geçmişte Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Ancak Cimbom'un sakatlık geçmişi bir hayli kabarık olan ve devamlılık sağlayamayan Sırp yıldızı kadrosunda düşünmediği öğrenildi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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