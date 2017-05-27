 Sow: Yine kazanacağız – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Sow: Yine kazanacağız

    Sow: Yine kazanacağız
    , Trabzonspor'u da yenerek bu sezon derbilerde mağlup olmama geleneğini devam ettireceklerini söyledi. Senegalli forvet, "Kazanıp taraftarımızı ve başkanımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. Kanarya bu sezon G.Saray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la 2 kez berabere kaldı, Trabzonspor'u ise Avni Aker'de mağlup etti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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