Yeniden Leiva
Beşiktaş, 34 yaşına gelen Atiba’yı yedekleyecek ismi Ada’da buldu. Lucas Leiva yine gündeme girdi.
Kartal'da zaferin mimarlarından olan Atiba Hutchinson 34 yaşına geldi ve artık tüm sezonu çıkaracak gibi durmuyor. Özellikle bu sezonun sonunda yorgunluğu iyice ortaya çıkan Kanadalı yıldıza iyi bir yardımcı gerektiği aşikar. Beşiktaş da geçen yıllardaki eski gözdesi Lucas Leiva'ya kanca attı.
İNTER DE ONU ÇOK İSTİYOR
Brezilya basını UOL'a göre 30 yaşındaki ön liberoya ülkesinden ciddi teklifler var. Avrupa'dan da Beşiktaş'ın haricinde İnter, Leiva'ya resmi teklif götürdü. UOL'un haberine göre Brezilyalı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürecek ancak rotası İtalya mı olacak, Türkiye'yi orası belirsiz.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
Yeniden Leiva haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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