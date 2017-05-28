Yeniden Leiva

Kartal'da zaferin mimarlarından olan Atiba Hutchinson 34 yaşına geldi ve artık tüm sezonu çıkaracak gibi durmuyor. Özellikle bu sezonun sonunda yorgunluğu iyice ortaya çıkan Kanadalı yıldıza iyi bir yardımcı gerektiği aşikar. Beşiktaş da geçen yıllardaki eski gözdesi Lucas Leiva'ya kanca attı.



İNTER DE ONU ÇOK İSTİYOR

Brezilya basını UOL'a göre 30 yaşındaki ön liberoya ülkesinden ciddi teklifler var. Avrupa'dan da Beşiktaş'ın haricinde İnter, Leiva'ya resmi teklif götürdü. UOL'un haberine göre Brezilyalı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürecek ancak rotası İtalya mı olacak, Türkiye'yi orası belirsiz.