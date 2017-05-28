 Yeniden Leiva – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeniden Leiva

    Yeniden Leiva

    , 34 yaşına gelen Atiba’yı yedekleyecek ismi Ada’da buldu. yine gündeme girdi.

    Kartal'da zaferin mimarlarından olan Atiba Hutchinson 34 yaşına geldi ve artık tüm sezonu çıkaracak gibi durmuyor. Özellikle bu sezonun sonunda yorgunluğu iyice ortaya çıkan Kanadalı yıldıza iyi bir yardımcı gerektiği aşikar. Beşiktaş da geçen yıllardaki eski gözdesi Lucas Leiva'ya kanca attı.

    İNTER DE ONU ÇOK İSTİYOR
    Brezilya basını UOL'a göre 30 yaşındaki ön liberoya ülkesinden ciddi teklifler var. Avrupa'dan da Beşiktaş'ın haricinde İnter, Leiva'ya resmi teklif götürdü. UOL'un haberine göre Brezilyalı futbolcu kariyerini Avrupa'da sürdürecek ancak rotası İtalya mı olacak, Türkiye'yi orası belirsiz.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden Leiva haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.