 3. denemede başardım – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    3. denemede başardım

    3. denemede başardım

    ‘Ulubatlı’ lakabı takılan Souness, ’e diktiği bayrağın hikayesini anlattı: ''İnsanlar beni hala hatırlıyor''

    , 1996 yılında 'nı kazandığında teknik direktörü 'ın 'ün santra noktasına bayrak dikmesi gündemi belirlemişti. Taraftarın "Ulubatlı" lakabı taktığı İskoç çalıştırıcı "Bir yöneticisi, G.Saray'a geldiğimde hastalığım üzerinden bana laf söylemişti. Kupayı aldıktan sonra şeref tribününe baktığımda onu gördüm. Bayrağı aldım ve 3. denemede diktim. Çok akıllıca bir hareket değildi. F.Bahçe taraftarları tel örgüleri aşıp sahaya inmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

    KOVULACAĞIMI SANDIM
    Souness devamını şöyle anlattı: "Soyunma odasına inince kulüp başkanı beni kovacak sandım. Tam tersi göz yaşlarıyla geldiler boynuma sarıldılar. Kupadan çok bayrağı diktiğim için sevinmişlerdi''
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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