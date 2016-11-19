3. denemede başardım
‘Ulubatlı’ lakabı takılan Souness, Kadıköy’e diktiği bayrağın hikayesini anlattı: ''İnsanlar beni hala hatırlıyor''
Galatasaray, 1996 yılında Türkiye Kupası'nı kazandığında teknik direktörü Graeme Souness'ın Kadıköy'ün santra noktasına bayrak dikmesi gündemi belirlemişti. Taraftarın "Ulubatlı" lakabı taktığı İskoç çalıştırıcı "Bir F.Bahçe yöneticisi, G.Saray'a geldiğimde hastalığım üzerinden bana laf söylemişti. Kupayı aldıktan sonra şeref tribününe baktığımda onu gördüm. Bayrağı aldım ve 3. denemede diktim. Çok akıllıca bir hareket değildi. F.Bahçe taraftarları tel örgüleri aşıp sahaya inmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
KOVULACAĞIMI SANDIM
Souness devamını şöyle anlattı: "Soyunma odasına inince kulüp başkanı beni kovacak sandım. Tam tersi göz yaşlarıyla geldiler boynuma sarıldılar. Kupadan çok bayrağı diktiğim için sevinmişlerdi''
KOVULACAĞIMI SANDIM
Souness devamını şöyle anlattı: "Soyunma odasına inince kulüp başkanı beni kovacak sandım. Tam tersi göz yaşlarıyla geldiler boynuma sarıldılar. Kupadan çok bayrağı diktiğim için sevinmişlerdi''
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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