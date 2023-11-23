Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Nakkaş, Eileen Keribar Isvan ve Tolga Öcal mücadele etti.
Ahmet Nakkaş, erkekler 60-64 yaş kategorisinde; 50 metre serbestte 25.37'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın, 100 metre serbestte 55.73'le dünya rekoruyla altın ve 100 metre karışıkta 1.05.26'lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olarak gümüş madalya kazandı.
Eileen Keribar Isvan ise kadınlar 45-49 yaş kategorisinde 50 metre kurbağalamada 37.55'le Türkiye rekorunu kırarak altın, 50 metre serbestte 29.37'lik derecesiyle Türkiye rekoruyla bronz madalya elde etti.
Tolga Öcal da erkekler 40-44 yaş kategorisinde 200 metre karışıkta 2.22.37'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.