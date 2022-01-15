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5. transfer Mehdi Zeffane

Transferin hareketli kulüplerinden Yeni Malatyaspor, 5. transferini de Cezayir’den yaptı. Sarı-siyahlılar, Rusya Premier Lig ekibi K.Sovetov’dan ayrılan 29 yaşındaki milli sağ bekle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
5. transfer Mehdi Zeffane
Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 5. transferini de gerçekleştirdi. Rumen teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı yönetim, Rus ekibi K.Sovetov'dan ayrılan, bonservisi elindeki Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 kez Cezayir milli takımında forma giyen Zeffane, sağ bek dışında sol bekte de oynayabiliyor. Tecrübeli savunmacı, bu sezon 15 maçta ter döktü. Afrikalı futbolcu, Donsah, Azubuike, Dicko ve Kenan Özer'den sonra Malatya ekibinin 5. transferi oldu.
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