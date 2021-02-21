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Son dakika: ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden , son olarak oynadığı ve 3-2 mağlup ayrıldığı Konyaspor mücadelesi sonrası tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 17:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 17:37
Son dakika: Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden 'da flaş ayrılık... Son olarak Konyaspor'u evinde ağırlayan sarı siyahlılar, 3-2'lik mağlubiyet sonrası flaş bir karar aldı.

Yeni Malatyaspor'da dönemi sona erdi.

Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.

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Bununla beraber Yeni Malatyaspor, Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurdu;

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

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