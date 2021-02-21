Son dakika: Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık... Son olarak Konyaspor'u evinde ağırlayan sarı siyahlılar, 3-2'lik mağlubiyet sonrası flaş bir karar aldı.

Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi.

Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bununla beraber Yeni Malatyaspor, Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurdu;

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."