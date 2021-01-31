Yetenekli kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Malle son olarak İtalyan ekibi Ascoli'de top koşturuyordu. Bu sezonun ilk yarısında takımıyla 2 maça çıkan genç futbolcu, devre arasında bonservisini eline alıp takımından ayrılmıştı.
Aly Malle Malatya’da
Yeni Malatyaspor, daha önce ülkemizde Balıkesirspor forması giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu Aly Malle ile anlaşmaya vardı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50