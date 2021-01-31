Aly Malle Malatya’da

Yetenekli kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Malle son olarak İtalyan ekibi Ascoli'de top koşturuyordu. Bu sezonun ilk yarısında takımıyla 2 maça çıkan genç futbolcu, devre arasında bonservisini eline alıp takımından ayrılmıştı.