Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Aly Malle Malatya’da

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, daha önce ülkemizde forması giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu ile anlaşmaya vardı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Aly Malle Malatya’da

Yetenekli kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Malle son olarak ekibi 'de top koşturuyordu. Bu sezonun ilk yarısında takımıyla 2 maça çıkan genç futbolcu, devre arasında bonservisini eline alıp takımından ayrılmıştı.

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