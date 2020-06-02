Bahane üretmiyoruz

Son corona virüsü testleri negatif çıkan ve çalışmalara yeniden başlayan Yeni Malatyaspor'da, Sportif Direktör Ali Ravcı, spekülasyonlara cevap verdi. Son günlerde yaşadıkları süreçle ilgili, "Corona virüsü testiyle alakalı yapılan bir yorum bizleri çok üzdü. Sağlıkla alakalı bir şey bu. Futbolun, paranın küme düşmenin kalmanın ötesinde bir şey bu. Hiçbir şeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok" diyen Ravcı, "Çok net söylüyorum ki kalan 8 maçımızı oynamak ve sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz. Eleştirelim ama insanlığımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

İDMANLAR BAŞLADI

Yeni Malatya'da pozitif vakaların ardından tekrarlanan iki corona virüsü testinin sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklar yeniden başladı. Morallerin üst seviyede olduğu sarı-kırmızılılarda antrenmanlar yoğun bir tempoyla devam ederken, karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.