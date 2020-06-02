Bahane üretmiyoruz
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Sonuç ve şartlar ne olursa olsun sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edecek bir oyuncu grubuna sahibiz” dedi.
Son corona virüsü testleri negatif çıkan ve çalışmalara yeniden başlayan Yeni Malatyaspor'da, Sportif Direktör Ali Ravcı, spekülasyonlara cevap verdi. Son günlerde yaşadıkları süreçle ilgili, "Corona virüsü testiyle alakalı yapılan bir yorum bizleri çok üzdü. Sağlıkla alakalı bir şey bu. Futbolun, paranın küme düşmenin kalmanın ötesinde bir şey bu. Hiçbir şeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok" diyen Ravcı, "Çok net söylüyorum ki kalan 8 maçımızı oynamak ve sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz. Eleştirelim ama insanlığımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.
İDMANLAR BAŞLADI
Yeni Malatya'da pozitif vakaların ardından tekrarlanan iki corona virüsü testinin sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklar yeniden başladı. Morallerin üst seviyede olduğu sarı-kırmızılılarda antrenmanlar yoğun bir tempoyla devam ederken, karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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