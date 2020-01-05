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05 Ocak 2020, Pazar
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'un kamp kadrosu belli oldu

Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu

'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk 'un kamp kadrosu açıklandı. Adı son günlerde transfer dedikodularına karışan Guilherme de listede yer aldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, , , Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, , Robin Yalçın, , , Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, .


  1. 05.01.2020
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