Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu açıklandı. Adı son günlerde transfer dedikodularına karışan Guilherme de listede yer aldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut.
- 05.01.2020
- Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...
- Galatasaray transferi bitirdi derken... Volkan Demirel'den şok!
- İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!
- Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!
Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.