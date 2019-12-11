Malatya Kartal’a bileniyor

Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor, Sivas yenilgisini Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyor. Sportif Direktör Ali Ravcı, "5 haftadır kazanamıyoruz. Artık bu özlemimize son vermek istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtırsak puan ya da puanlarla döneriz" dedi.