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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Kartal’a bileniyor

Malatya Kartal’a bileniyor

karşılaşması hazırlıklarına başlayan , yenilgisini Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyor. , "5 haftadır kazanamıyoruz. Artık bu özlemimize son vermek istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtırsak puan ya da puanlarla döneriz" dedi.

karşılaşması hazırlıklarına başlayan , yenilgisini Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyor. , "5 haftadır kazanamıyoruz. Artık bu özlemimize son vermek istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtırsak puan ya da puanlarla döneriz" dedi.

  1. 11.12.2019
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