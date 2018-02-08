Yeni Malatyaspor’da Chebake'ye ceza verildi
Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Issam Chebake’e yönetim tarafından 10 bin avro para cezası verildi.
?Chabek kritik maçta takımını 10 kişi bırakarak takımının 40 dakika sahada eksik kalmasına ve oyunun tüm dengeleriyle birlikte değişmesine neden olduğu için yönetim tarafından 10 bin avro para cezasına çarptırıldı. Oyuncuya kararı tebliğ eden yönetimin, aynı şeyin tekrarlanması halinde bu kez daha ağır cezalar verileceğini de söylediği öğrenildi.
Verilen cezanın Faslı oyuncunun hak edişlerinden kesilecek belirtildi.
Yönetimin, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı'nın da onayını aldıktan sonra bu kararı aldığı bildirildi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
-
Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
-
F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
-
Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
Yeni Malatyaspor’da Chebake'ye ceza verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.