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MASTERCHEF BACA KEKİ TARİFİ | Baca Kek (MACAR KEKİ) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'in son bölümünde Baca Keki tarifi yapıldı. Macaristan'ın yerel lezzetlerinden olan bu tarif izleyiciler tarafından da ilgiyle izlendi. Klasik kek tariflerinden farklı bir yapılışı olan Baca Keki nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 23:23
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MASTERCHEF BACA KEKİ TARİFİ | Baca Kek (MACAR KEKİ) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te yarışmacılar tarafından yapılan Baca Keki tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Geçmişi 1784 tarihine dayanan bu tatlı, Macaristan'ın yerel sokak lezzetlerinden biridir.

İşte geleneksel Macar tatlısı Baca Keki tarifi ve yapılışı...

BACA KEKİ MALZEMELERİ NELERDİR?

7g kuru maya

400g un

40g pudra şekeri

1 büyük yumurta, hafifçe çırpılmış

200ml tam yağlı süt

120g tereyağı, oda sıcaklığında ayrıca 40g tereyağı, eritilmiş

50g pudra şekeri

Limon kabuğu rendesi

BACA KEK (MACAR KEKİ) NASIL YAPILIR?

Küçük bir kaseye ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve mayayı ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra karışım köpük köpük hale gelinceye kadar 10 dakika bekletin.

Büyük bir kaseye kalan şekeri, mayalı karışımı, yumuşatılmış tereyağını, yumurtaları, tuzu ve limon kabuğu rendesini dökün. Her şeyi bir stand mikseri veya tahta kaşıkla birleştirin. Unu ıslak karışıma dökün ve hamur oluşana kadar karıştırın.

Elle yoğuruyorsanız, çalışma yüzeyini hafifçe unlayın ve hamur artık yapışkan olmayana ve parmakla dürtüldüğünde eski haline dönene kadar 8-10 dakika yoğurun.

Büyük bir kaseyi sıvı yağla yağlayın, ardından hamuru içine yerleştirin. Plastik ambalajla örtün. En az 45 dakika veya boyutu iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalandıktan sonra hamuru yaklaşık 1,5 inç kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. 4 eşit şerit kesmek için bir bıçak kullanın.

Her bir hamur şeridini yaklaşık 1 inç kalınlığında uzun rulolar halinde yuvarlamak için ellerinizi kullanın. Her bobinin uzunluğu yaklaşık 20-25 inç olmalıdır.

Hamuru düzleştirmek ve girdapların birbirine yapışmasını sağlamak için biraz baskı uygulayarak pimi birkaç kez çevirin. Kalan baca kekleri için işlemi tekrarlayın.

Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

Baca keklerini sadece şekerin içinde yuvarlayın, yapışmalarına yardımcı olmak için hafifçe bastırın. Her tarafın eşit şekilde kaplandığından emin olun. Bu, dışarıda görünecek güzel karamelleşmeye yardımcı olur.

Daha derin bir tepsinin üzerine bacalı kekleri oklavaları yerleştirin. Baca keklerinin tepsinin tabanına değmemesi için kulplar tepsinin kenarlarına dayanmalıdır.

10 dakika pişirin, ardından oklavaları diğer tarafa çevirin. 10 dakika daha veya altın rengi kahverengi olana kadar pişirin. Baca keklerini pişirdikten sonra ve hala sıcakken, seçtiğiniz malzemeleri üzerlerine serpin.

Derhal servis yapın. Hamur şeritlerini açarak yemeye başlayın. Küçük parçalar koparın ve rahatlıkla yiyin!

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