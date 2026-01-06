CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında West Ham United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Nuno Espirito Santo yönetiminde düşme hattından çıkmayı hedefleyen ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak 17 puana yükselmeyi amaçlıyor. Sean Dyche ile son 4 resmi maçını da kazanamayan deplasman takımı ise güçlü rakibi karşısında 21 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:47
West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde West Ham United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Nuno Espirito Santo yönetimindeki West Ham, düşme hattından uzaklaşmak için sahasında kazanarak puanını 17'ye çıkarmayı hedefliyor. Sean Dyche'la son dört resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Nottingham Forest ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp 21 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. Peki, West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında oynanacak West Ham United-Nottingham Forest maçı 6 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çakar'dan G.Saraylı yıldıza büyük övgü!
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP’de Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Partinin DNA’sını değiştirdiler yeni bir hareket başlat"
Üründül'den flaş sözler! "Bu kadar sahadan kayboluşu..."
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
