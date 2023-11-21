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ÇİKOLATALI RAVIOLI TARİFİ - 🍫Evde pratik Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

İtalya mutfağına ait Ravioli'nin tabi ki tatlı şekilde olanı da var. Çikolatalı Ravioli denememiş olanlar bu tarife. Çikolatalı mantı mı olur demeyin. İşte evde pratik Çikolatalı Ravioli tarifi, malzemleri ve püf noktaları sizlerle..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:20
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ÇİKOLATALI RAVIOLI TARİFİ - 🍫Evde pratik Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ÇİKOLATALI RAVIOLI TARİFİ - Çikolatalı iç dolgusuyla incecik hamuruyla iştah kabartan Ravioli, büyük küçük herkesin damağında tadını bıracağından emin olun. İşte Çikolatalı Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru İçin:

  • 1,5 su bardağı un
  • 4yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1/4su bardağı kakao
  • 1tutam tuz
  • 1yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2adet çırpılmış yumurta

Dolgusu İçin:

  • 80gram beyaz çikolata
  • 80gram bitter çikolata
  • 250gram mascarpone peyniri
  • 250gram labne peyniri
  • 1adet çırpılmış yumurta
  • 2damla vanilya aroması

Hamurları Yapıştırmak İçin:

  • 1adet çırpılmış yumurta

Frambuaz Sos İçin:

  • 2su bardağı dondurulmuş frambuaz
  • 2yemek kaşığı nişasta
  • 1su bardağı su
  • 4yemek kaşığı toz şeker

Süslemek İçin:

  • 5adet çilek
  • 6adet frambuaz
  • 1tatlı kaşığı şeker draje
  • 1yaprak taze nane

Yapılışı:

  • Bir kasede elenmiş un, pudra şekeri, kakao, tuz, sıvı yağ ve çırpılmış yumurtayı birleştirin ve yoğurduktan sonra dinlendirin.
  • Ocakta beyaz ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.
  • Ayrı bir kapta mascarpone peyniri, labne peyniri, çırpılmış yumurta ve vanilya aromasını karıştırın.
  • Benmari usulü erittiğiniz ve soğuyan beyaz ve bitter çikolatayı labneli karışımın içerisine ilave edin ve karıştırın. Dolgu kremasını en az 2 saat buzdolabında bekletin.
  • Frambuaz sos için tüm malzemeleri bir sos tenceresine aktarın ve karıştırarak, koyulaşana kadar pişirin ve soğumaya bırakın.
  • Buzdolabında dinlenmiş hamuru unlanmış tezgaha alın.
  • Hamuru iki parçaya ayırıp, her birini tezgaha yapışmayacak şekilde, hafif unlayarak ince bir hamur olana kadar açın.
  • Buzdolabında katı kıvama gelmiş dolgu kremasını, ince açtığınız hamur parçalarından bir tanesine, aralarında 2 parmak boşluk olacak şekilde sıkma poşeti veya kaşık ile koyun.
  • Dolguyu koyduğunuz yerler haricinde kalan hamur kısımlarına fırça yardımıyla çırpılmış yumurtayı sürün.
  • Dolgu koyduğunuz hamurun üzerine yavaşça diğer hamuru koyun ve parmaklarınızla yapıştığına emin olun.
  • Bir pizza kesici veya bıçak yardımıyla raviolileri kare olacak şekilde kesin. Eğer tırtıklı kesiciniz yoksa çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. Raviolileri, yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta sertleşmesini bekleyin.
  • Kaynayan suya raviolileri yavaşça koyun ve 5 dakika kadar pişirip, süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN

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