SAMSADES TATLISI TARİFİ - Samsades nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

SAMSADES TATLISI TARİFİ - İzmir'in çoğunlukla Seferihisar ilçesinde yapılan bu şerbetli tatlı, içindeki lor peyniriyle damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Samsades Tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Samsades Tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

3su bardağıun

2su bardağısu

1çay kaşığıtuz

Dolgusu İçin:

4yemek kaşığıtuzsuz lor peyniri

1,5yemek kaşığışeker

1çay kaşığıtarçın

Şerbeti İçin:

2,5su bardağısu

2su bardağışeker

1tatlı kaşığıtarçın

4-5damlalimon suyu

Üzeri için:

Antep fıstığı

Yapılışı:

2 su bardağını unu bir kaba alın. Tuzu ilave edin.

1,5 su bardağı suyu una ilave edin.

İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve merdane yardımıyla unlayarak inceltin.

İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.

3-4 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün.

İç dolgusu için; lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.

Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.

Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.

Şerbet için; Su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.

Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.

Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbetle buluşturun.

Kaymakla servis ederek lezzeti hafifletin. İşte bu kadar.

AFİYET OLSUN