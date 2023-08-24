LEVENGİ TARİFİ | Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LEVENGİ TARİFİ | Azerbaycan'ın en meşhur ve geleneksel yemekleri arasında yer alan, bölgelere göre yapılışı da farklılık gösteren levengi, balığa, tavuğa veya patlıcana, ceviz, soğan, ekşi (erik, nar, zoğal) ve baharatlarla hazırlanan bir iç harç doldurularak yapılır. Peki Azerbaycan usulü levengi nasıl yapılır? İşte levengi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

LEVENGİ NASIL YAPILIR?

Levengi Malzemeleri

Hamur İçin

3 su bardağı un

Yarım su bardağı su (ılık)

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin

300 gr dana veya kuzu eti (kıyma veya kuşbaşı)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı pirinç

Tuz ve baharatlar (kimyon, karabiber, pul biber vb.)

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı doğranmış yeşillikler (maydanoz veya taze soğan)

Levengi Yapılışı

Hamur Hazırlığı:

Ilık suya kuru mayayı ekleyip eritin. Ardından sıvı yağ ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu yavaşça ekleyerek hamuru yoğurun. Elde edilen hamuru örtün ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

İç Harç Hazırlığı:

Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı ince doğrayın.

Tavada sıvı yağı ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

Etleri ekleyip suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Baharatlarını ve tuzunu ekleyin.

Su ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Doğranmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.

Hamuru Açma ve Doldurma:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın. Her bir bezeyi yuvarlayarak ince yuvarlaklar halinde açın.

Açılan hamurun ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun.

Katlama ve Pişirme:

Hamurun iki kenarını içe doğru katlayarak yarım daire şekli verin. Hamuru hafifçe bastırarak kenarlarını kapatın.

Hazırladığınız levengileri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengi olana kadar pişirin.

Servis:

Fırından çıkan levengileri sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Yanında ayran veya yoğurt ile sunabilirsiniz.

Levengi Püf Noktaları

Hamurun Mayalanması: Hamurun mayalanması, levenginin kabarması ve yumuşaklığı için kritiktir. Hamuru sıcak ve nemli bir ortamda mayalandırarak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Hamur Yoğurma: Hamuru yoğururken un, su, sıvı yağ ve tuzun doğru oranlarda olduğundan emin olun. Hamurun elastik ve yumuşak bir kıvamda olması önemlidir.

İç Harç Dengesi: İç harcın lezzetleri dengeli olmalıdır. Baharatları ve tuzunu damak zevkinize uygun şekilde ayarlayın. Ayrıca iç harcın suyunu tamamen çektiğinden emin olun.

Hamur Açma ve Doldurma: Hamuru ince yuvarlaklar halinde açarken dikkatli olun. Açılan hamurun ortasına iç harçtan koymadan önce fazla miktarda harç kullanmaktan kaçının, böylece doldurma sırasında hamur zorlanmaz.

Katlama Tekniği: Hamuru yarı daire şeklinde katladığınızda kenarları düzgün bir şekilde kapatmaya özen gösterin. Hamurun iki tarafını da içe doğru katlayarak kapatarak doldurma sırasında dağılmasını önleyin.

Pişirme Sıcaklığı ve Süresi: Levengileri önceden ısıtılmış fırında altın rengi olana kadar pişirin. Fırın sıcaklığını doğru ayarlamak, hem iç harcın pişmesini sağlar hem de hamurun çıtır çıtır olmasını sağlar.

Fırın Tepsisi: Levengileri pişirirken yağlı kağıt veya fırın tepsisi kullanarak yapışmalarını engelleyebilirsiniz.

Servis:

Levengileri sıcak olarak servis yapın. Böylece iç harcın lezzeti ve hamurun dokusu en iyi şekilde hissedilir.

Yanında ayran veya yoğurt gibi hafif süt ürünleri ile sunarak dengeleyici bir öğün elde edebilirsiniz.

Pratiklik ve Zaman Yönetimi: İç harçı önceden hazırlayarak, hamuru açıp doldurmadan önce iç harcın soğumasını sağlayabilirsiniz. Bu, hem daha kolay doldurma sağlar hem de iç harcın pişerken daha lezzetli olmasını sağlar.