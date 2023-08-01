KAVUN DOLMASI TARİFİ - Kavun dolması nasıl yapılır? | Kavun dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KAVUN DOLMASI TARİFİ - 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak bilinen ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğünündeki çanak yağmasında sunulan kavun dolmasının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki kavun dolması nasıl yapılır? İşte kavun dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun

250 gr koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur.

Bademler sıcak suda bekletilerek kabukları soyulur. Tavada zeytinyağında hafif kızdırılarak badem ve fıstıklar güzelce kavrulur.

Kuş üzümlerinin sapları da temizlenerek üzümler yıkanır. Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır.

Soğan ince kıyılır tavada eritilen tereyağında kavrulur.

Soğanlar pembeleşince kıyma eklenir. Ardından pirinç, tuz ve karabiberi eklenir. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü eklenerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavrulur.

Bütün malzemeler kavrulduktan sonra kavunun içine doldurulur ve kavunun kapağı kapatılarak 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir.

KAVUN DOLMASI PÜF NOKTALARI

Kavun dolmasının en önemli püf noktalarından bir tanesi kıyma seçimidir. Dana ya da kuzu kıyma hangisini tercih ederseniz edin iyi bir pişirme işleminden geçirmeye özen gösterin.

Bademlerin kabuğunun soyulması, kuş üzümü, yer fıstığı gibi yemişlerin ihmal edilmemesi, taze ve bol miktarda olmaları iyi bir kavun dolması için vazgeçilmez unsurlardır.

__AFİYET OLSUN__