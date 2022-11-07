HINGAL TARİFİ | Hınkal - Hinkel - Hingel nasıl yapılır? - Hıngal malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HINGAL TARİFİ | Kafkasya'da ortaya çıkan ve yörelere göre hem içli hem de içsiz olarak tüketilen bir mantı türü olan hıngal, yapıldığı yöreye göre farklı söyleniş biçimlerine girse de muhteşem lezzeti hiç değişmeyerek günümüze kadar ulaşmış. Türkiye'de Artvin ve çevresinde, Ardahan,Çorum, Sivas, Doğu Karadeniz, Erzurum ve Kars'ta yapılan hıngalın tarifi, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yer alıyor. Peki Hınkal - Hinkel - Hingel nasıl yapılır? Peki Hıngal malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

HINKAL - HİNKEL - HİNGEL NASIL YAPILIR?

HINGAL MALZEMELERİ

4 su bardağı un

1 adet yumurta

Su

Tuz

200 gr kıyma

1 tane kuru soğan

Karabiber, tuz

Üzeri için:

Bir kase yoğurt

Bir diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Çok az su

Nane, pul biber

HINGAL YAPILIŞI

Un, yumurta, tuz ve suyu da yavaş yavaş ekleyerek kulak memesinde biraz sert bir hamur yoğuralım.

İki eşit bezeye ayırıp dinlendirelim.

Bu arada çok küçük doğranmış soğan ve kıymayı baharatlarıyla beraber elimizle iyice karıştıralım.

İlk bezemizi oklavayla açalım ve fincanla daireler keselim.

Şeklini yapmak için kestiğimiz hamurdan bir tane alıp kıymadan içine uzunlamasına koyalım.

Önce uç kısmını biraz içe kapattıktan sonra bir sağdan bir soldan baş ve işaret parmağımızla çimdikleyerek kapatalım. Bu şekilde bütün hamurlarımızı yapalım.

Daha sonra aynı mantı yapar gibi kaynayan suda haşlayalım.

Hingallarımızı servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates salçası, tereyağı, iki yemek kaşığı kadar su ve baharatlarla hazırladığımız sosu gezdirelim.

HINGAL PÜF NOKTALARI

Hıngalın hamuru hafif sert ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı, avuç içinizle bastırarak yoğurduğunuz hamuru merdane ya da oklava yardımıyla açmalısınız. Hıngal iç harcını arzuya göre patatesli ya da peynirli olarak hazırlayabilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__